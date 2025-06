Notte dalle porte girevoli quella vissuta dalla Francia di Deschamps in semifinale di Nations League contro la Spagna. I transalpini vanno sotto di quattro gol firmati da Williams, Merino, Yamal e Pedri, prima che Mbappé dal dischetto al 59esimo riaprisse le speranze dei Bleus. Al 67esimo ancora Yamal trova il gol del 5-1 che sembra scrivere il punto di una debacle clamorosa per i francesi, ma in quindici minuti la Francia riesce a trovare la rete tre volte e per un soffio non scrive l’impresa. Cinque gol subiti che rievocano brutti ricordi agli interisti di Deschamps, Thuram e Pavard, entrambi rimasti in panchina. Ma la reazione dell’equipe de France rende l’eliminazione meno amara. Derby iberico in finale di Nations League dove si sfideranno Portogallo e Spagna che si contenderanno il titolo domenica prossima a Monaco di Baviera.