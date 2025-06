Francesco Pio Esposito giocherà per un'altra stagione in prestito prima di tornare alla base. Questa (secondo Tuttosport) è la decisione presa dall'Inter riguardo al ragazzo che tornerà dal prestito annuale allo Spezia, dove ha segnato 19 gol in un solo campionato di Serie B.

Di ieri la notizia che Esposito non disputerà, causa infortunio, gli Europei Under 21 dopo aver lasciato il ritiro degli azzurrini a Tirrenia. Salvo sorprese disputerà invece il Mondiale per club assieme al fratello Sebastiano, che non è stato riscattato dall'Empoli.