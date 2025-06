Arriva anche il saluto di Tommaso Inzaghi al mondo Inter. Dopo aver recitato un ruolo da protagonista nella trattativa che ha portato suo padre, Simone Inzaghi, all'Al-Hilal, il giovane procuratore ha messo nero su bianco le sue emozioni in una lettera indirizzata ai tifosi nerazzurri: "Buongiorno interisti, ci tenevo a ringraziarvi dal profondo del cuore. Solo grazie a un legame di sangue con mio padre, mi avete fatto sentire a casa in questi quattro anni - l'incipit della missiva pubblicata su Instagram -. Voglio anche dire grazie a lui, mio padre, per le emozioni che mi ha fatto vivere, per la passione smisurata verso il pallone e quel rettangolo verde. Le parole, a volte, non bastano.... perché, come mi ha insegnato lui, contano i fatti. E i fatti dicono che, in questi quattro anni, sei trofei sono entrati nel palmarès dell'Inter. Nasco laziale, il primo amore. Ho imparato ad amare l'Inter, ma soprattutto amo mio padre. Una relazione d'amore che è finita nel modo più bello... con un abbraccio dopo una litigata. Lasciarsi per crescere e cambiare. Vivere di calcio è molto diverso dal tifarlo".

Infine la chiosa: "Capisco l'amarezza di questo momento: forse è un arrivederci, forse un addio. Ma una cosa è certa: Milano rimarrà indelebile nel mio cuore. Amala! A presto".

