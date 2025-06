L'ex attaccante Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dicendo la sua sull'ipotesi Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter: "Lo considero un buon allenatore, ha fatto un buon percorso col Parma, ma credo che l'Inter debba ringiovanire la rosa. E' un punto di partenza del club e prendere un tecnico con così poca esperienza dopo un'annata così lo vedo come un azzardo.

Ma il calcio è così bello che può sconfessare tutto. Se vedono in Chivu qualcosa d'interessante, perché no? Io preferirei qualcuno con esperienza perché si deve puntare in alto il prossimo anno. Da tifoso ci rimango male se prendi Chivu. L'importante è che si torni a vincere".