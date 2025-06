Bonny, Leoni e, chissà, magari anche Bernabé: l'Inter sul mercato guarda a Parma, ancor di più ora che, proprio da lì, ha preso il nuovo allenatore. Tre giovani che corrispondono, peraltro, al profilo voluto da Oaktree, come sottolinea il Corsport.

Bonny e Leoni sono amori noti, mentre per Bernabé potrebbe riaccendersi la scintilla, soprattutto qualora si trovasse una sistemazione ad Asllani. Per quanto riguarda Leoni, invece, il suo nome viene visto come un ricambio futuribile in difesa considerando l'età avanzata di Acerbi e De Vrij (37 e 34 anni).

Infine l'attaccante francese. Fermo restando il pressing serrato per Hojlund, gli addii di Correa e Arnautovic, uniti ai dubbi su Taremi, lasciano immaginare che i colpi per il reparto offensivo saranno due. E allora ecco che il nome di Bonny, per fisicità, gamba e tecnica, può essere quello giusto.