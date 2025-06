La rete di Lamine Yamal in Barcelona-Inter, semifinale d'andata della Champions League 2024/25, è stata votata dai tifosi come la più bella della competizione. I dieci gol più belli dell'edizione 2024/25 del torneo (erano in lizza anche quello di Lautaro Martinez in Bayern-Inter e quello di Marcus Thuram in Barcellona-Inter) sono stati selezionati dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA, poi, successivamente, i tifosi hanno potuto votare il loro preferito.

Ecco i tre gol più belli della UEFA Champions League 2024/25 secondo i tifosi:

1 Lamine Yamal (Barcelona - Inter 3-3) – andata semifinali, 30/04/25 (1° nella lista degli Osservatori UEFA)

2 Declan Rice (Arsenal - Real Madrid 3-0) – andata quarti di finale, 08/04/25

3 Kylian Mbappé (Real Madrid - Manchester City, secondo gol 3-1) – ritorno spareggi eliminazione diretta, 19/02/25 (4°)