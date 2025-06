Dopo aver chiarito le cose per la panchina, ora l'Inter è chiamata a intervenire di nuovo sul mercato e - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - i nomi individuati in particolare sono tre, uno per ruolo. Si tratta di Hojlund in attacco, Nico Paz a centrocampo e Leoni in difesa.

La campagna acquisti nerazzurra non si fermerà a loro più Sucic e Luis Henrique: i ritocchi saranno di più, ma questi tre sono gli obiettivi più importanti. Ausilio sta trattando da tempo per l'attaccante danese, ritenuto il profilo migliore per affiancare Thuram e Lautaro e dare un'alternativa di spessore a Chivu. Hojlund è il preferito per età, ingaggio e anche esperienza già accumulata nel nostro campionato: l'ex Atalanta ha già dato il suo benestare alla trattativa. Ora si tratta di trovare la formula giusta per l’operazione: l’Inter vuole chiudere in prestito con diritto di riscatto e pensa di avere buone chance di riuscirci. Ma i colpi per l'attacco saranno due e quindi non bisogna dimenticare Bonny, che proprio con Chivu è stato a Parma.

Centrocampo: con Frattesi che, nonostante l'addio di Inzaghi, può comunque lasciare i nerazzurri, e al netto di Sucic, resta il sogno Nico Paz. L'argentino non andrà al Mondiale col Real e i nerazzurri sperano sempre in un colpo di coda. Poi la difesa: qui l'obiettivo, come detto, è Leoni, che Chivu ha allenato a Parma. All'Inter piace da tempo e ora si può affondare il colpo per ringiovanire un reparto dove è da decifrare il futuro di Acerbi.