La difficoltà di dotarsi di nuove infrastrutture sportive in Italia è stato uno dei temi dibattuti da Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, durante la tavola rotonda andata in scena stamattina al 'Festival della Serie A' di Parma. "Solo 5 stadi nuovi in 15 anni: siamo indietro - la sua premessa -. In Europa ne hanno costruiti più di 200 nello stadio periodo. Serve un “commissario per gli stadi”, sul modello utilizzato per il Ponte Morandi, per snellire le procedure e superare i limiti imposti dalle Sovrintendenze. Il gap è infrastrutturale, e ci penalizza su tutti i fronti".