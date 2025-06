Tecnico in pectore dell'Inter, in attesa dell'annuncio ufficiale che arriverà nelle prossime ore, Cristian Chivu sta già pianificando le prossime mosse da guida della prima squadra. A partire dalla definizione dello staff e dalla programmazione del ritiro prima della partenza per gli Stati Uniti, dove Lautaro Martinez e compagni saranno impegnati al Mondiale per Club. Dopo quel torneo, il romeno avrà un mese e più per plasmare la sua Inter in vista della nuova stagione sfruttando anche le amichevoli.