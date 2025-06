La Gazzetta di Parma offre una ricostruzione di quanto avvenuto nella giornata di ieri. Christian Chivu aveva un incontro in mattinata con i dirigenti del Parma per parlare di rinnovo, ma al vertice si è presentato solo il suo agente Pietro Chiodi. La svolta è arrivata però nel pomeriggio con la telefonata di Marotta a Cherubini per chiedere l'autorizzazione a trattare con il tecnico rumeno.

Il Parma non ha opposto resistenza nonostante il contratto fino al 30 giugno 2025, ma soprattutto la clausola automatica per prolungare il contratto che il club avrebbe potuto far scattare. E che invece non scatterà, anche perché Chivu ha ormai preso la sua decisione e anche nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto coi nerazzurri non c'è margine per tornare indietro.

Al posto dell'allenatore rumeno l'ipotesi più accreditata è De Rossi, ma ci sono varie ipotesi sul tavolo: Vanoli, Palladino e Cannavaro.