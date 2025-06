Nel caos panchina, dopo gli ultimi aggiornamenti fronte Cesc Fabregas e la chiusura netta da parte del Como, all'Inter sono stati proposti due allenatori da alcuni intermediari.

Si tratta nello specifico di Thiago Motta e Raffaele Palladino, entrambi liberi in questo momento e reduci rispettivamente dalle esperienze alla Juventus e alla Fiorentina. Per il momento da parte dell'Inter non c'è stata alcuna apertura, visto che tutte le attenzioni erano concentrate su Fabregas.