Come documentato dal nostro inviato presente sul posto, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha lasciato in questi istanti la sede del club nerazzurro per dirigersi a Parma, dove nel pomeriggio sarà protagonista del panel 'La sostenibilità economica dei Club' durante il 'Festival della Serie A' di scena al Teatro Regio.

Marotta lascia la sede nerazzurra: direzione Parma per l’evento dei calendari ️ pic.twitter.com/pnpfqWxI3E — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 6, 2025