Nella conferenza stampa seguente alla vittoria per 1-0 dell'Argentina in casa del Cile, il commissario tecnico della Selecciòn Lionel Scaloni ha parlato della situazione dei giocatori che arrivano a giocare in queste date di giugno dopo aver vissuto una lunghissima stagione, come nel caso di Lautaro Martinez (citato dal giornalista che ha fatto la domanda).

"Non è facile ma è il nostro lavoro venire in nazionale e dare il massimo - è la risposta di Scaloni -. A chi tocca giocare lo fa al meglio. Sono date difficili per chi fa oltre 50 partite e c'è anche il Mondiale per club. Ma nessuno ha detto no, tutti hanno voluto venire. La cosa più importante è che vogliano esserci".