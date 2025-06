Tra i protagonisti della seconda edizione del 'Festival della Serie A', in corso si svolgimento a Parma, Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A, ha esaltato l'imprevedibilità del massimo campionato italiano, torneo che negli ultimi anni ha proposto diverse squadre campioni: "Siamo orgogliosi di avere squadre che si alternano nella vittoria dello scudetto. I successi di Napoli e Bologna fanno capire che il calcio nel nostro Paese è 'contendibile'. Bologna ci insegna che anche piazze come Parma, Firenze, Torino possono scalare le posizioni e tornare al vertice", le sue parole. Prima di concentrarsi sulle due cavalcate europee negli ultimi tre anni dell'Inter, sconfitta prima a Istanbul e poi a Monaco di Baviera da due corazzate a livello economico: "Lo dico ai tanti interisti delusi nel corso dell'ultima settimana, ma bisogna ragionare sul fatto che l’Inter ha perso due finali contro due squadre possedute da due Stati. La capacità di investimenti non ha limiti per alcuni club, mentre ne ha per altri. Onore all’Inter che ci ha rappresentati nella massima finale europea. Con le idee, questo Paese può continuare a insegnare calcio nel mondo".

