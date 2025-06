Il 'caso Acerbi' continua a tenere banco. Nei giorni scorsi, dopo la mancata risposta alla convocazione del difensore dell'Inter, il ct azzurro Luciano Spalletti aveva parlato del like di Roberto Mancini al messaggio social del nerazzurro: "Penso che gli abbiano rubato il telefono e qualcuno gli stia mettendo like per fargli fare brutta figura. E' una cosa che può succedere, i telefoni vengono hackerati e penso sia successo questo", ha detto ridendo.

"Ma… dico: ci saranno cose più importanti, no?" è invece la risposta che il Mancio dà quando stuzzicato sul like ad Ace durante l'evento 'The coach experience', a Rimini, mentre tiene una lezione in Aula Magna. "La panchina manca ma fa parte del lavoro - aggiunge in un altro passaggio -. Se la troverò? Il calcio è strano, vediamo nelle prossime settimane cosa succede. L’Italia? Credo sia importante partire col piede giusto, la Norvegia è una buona squadra e le gare vanno giocate".