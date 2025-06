Cristian Chivu e l'Inter sono pronti ad un nuovo matrimonio. In questi istanti è in corso un incontro tra l'allenatore rumeno e il club nerazzurro per definire gli ultimi dettagli che porteranno poi alla firma sul contratto. Nel video raccolto da FcInterNews.it si vede l'ex difensore nerazzurro affacciarsi al balcone di Palazzo Parigi (una delle 'sedi' del club) in compagnia di Dario Baccin, braccio destro del ds Piero Ausilio. Segno che la fumata bianca è sempre più vicina.

Baccin e Chivu a colloquio in un noto hotel di Milano ️ pic.twitter.com/svwt01kbOR — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 5, 2025

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!