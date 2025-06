È la giornata decisiva per il futuro di Cristian Chivu all'Inter. Dopo il summit di ieri sera tra l'entourage, lo stesso allenatore e la dirigenza nerazzurra, questa mattina è in programma un nuovo incontro per definire gli ultimi dettagli prima dell'accordo biennale.

Il tecnico è arrivato pochi minuti fa nella sede di via della Liberazione, prima di lui era già arrivato il presidente Giuseppe Marotta. Siamo ormai alle battute conclusive per raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi sulla panchina interista.

A seguire le immagini.