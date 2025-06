Sconfitta indolore per l'Iran di Mehdi Taremi, già qualificato al prossimo Mondiale ma sconfitto 1-0 dal Qatar nel match di qualificazione: decide la rete realizzata al 41' da Pedro Miguel, con gli ospiti costretti a giocare in inferiorità numerica dal 35' per l'espulsione di Mohammadi. Il centravanti dell'Inter, partito titolare al centro dell'attacco nel match di Doha, resta in campo per tutta la partita ma non riesce ad incidere, così come il resto dei suoi compagni di squadra.