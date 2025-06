Con largo anticipo rispetto al solito, oggi sarà sorteggiato il prossimo calendario della Serie A. Il motivo? Come spiegato dal presidente di Lega, Ezio Simonelli, per venire incontro alle esigenze dei tifosi.

Oggi, alle 18.30, al Teatro Regio di Parma, il primo atto della Serie A 25/26. Tante le novità come rivela la Gazzetta dello Sport. Quella che più balza all’occhio è che Inter e Milan giocheranno la prima giornata in casa: una sabato 23 agosto, nell’anticipo, e l’altra presumibilmente lunedì 25 nel posticipo. Perché stavolta a rendere ancora più complicati gli incastri non ci sono solo campionato, coppe europee, coppa Italia e Supercoppa italiana, ma c'è anche l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026, con il Comitato organizzatore che deve avere a disposizione San Siro per la cerimonia inaugurale del 6 febbraio. Per questa ragione, il Meazza resterà chiuso dal 26 gennaio al 7 febbraio e riaprirà solo nel weekend del 14-15 febbraio perché il prato dello stadio dovrà essere completamente rifatto. Nessun impatto a livello di Champions: i nerazzurri giocheranno fuori casa il turno del 28 gennaio. I rossoneri com'è noto, invece, non avranno coppe.

Ancora una volta il calendario sarà asimmetrico e i derby saranno incasellati tutti in turni differenti, senza possibilità di vederli inseriti alla prima e alla nona giornata (unico turno infrasettimanale feriale). Chi parteciperà alla Champions non potrà incrociarsi con quelle impegnate in Europa (Bologna e Roma) e Conference League (Fiorentina) nelle giornate numero 5, 22, 26, 29, 32 e 35. È, inoltre, prevista l’alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino e Fiorentina e Pisa, con alcune eccezioni.