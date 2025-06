È Petar Sucic il primo acquisto estivo dell'Inter. Per accogliere il centrocampista croato, arrivato dalla Dinamo Zagabria, Inter Media House lancia il classico video di benvenuto con una canzone rap ad hoc dedicata al classe 2003. Non mancano i riferimenti al suono 'ić' che chiude tanti cognomi croati e al coccodrillo che ricorda la celebre mossa di Marcelo Brozovic, connazionale di Sucic con cui condivide anche il ruolo in campo. "Il primo drop è fuori ORA - scrive il club sui social -. Stay tuned per il prossimo".

Il primo drop è fuori ORA

Stay tuned per il prossimo #ForzaInter #WelcomePetar pic.twitter.com/laVwUQu5Gj — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 6, 2025

