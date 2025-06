La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aperto un'indagine sul comportamento dell'UEFA per presunta limitazione alla concorrenza nell'organizzazione delle competizioni calcistiche europee, relativamente all’accordo stipulato tra Nyon e nove società, tra cui le italiane Inter e Milan, poi uscite dalla Super League.

"La CNMC sta indagando su un accordo tra la UEFA e nove club calcistici per impedire loro di organizzare o partecipare a competizioni europee diverse dalla propria - si legge nella nota ufficiale -. L'organizzazione avrebbe, inoltre, adottato una serie di misure per garantire il rispetto di tali restrizioni da parte dei club. L'accordo è stato firmato dopo che la UEFA ha annunciato di poter escludere le squadre dalle sue competizioni e/o imporre loro diverse misure. La CNMC ha aperto il fascicolo in seguito a una denuncia presentata dalla società A22. Dopo aver analizzato le informazioni raccolte durante la fase di riservatezza, sono state individuate prove sostanziali di potenziali violazioni degli articoli 1 e 2 del Codice dei Diritti dell'Uomo, nonché degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'avvio di questo caso non pregiudica l'esito finale dell'indagine. Per la sua risoluzione è ora previsto un termine massimo di 24 mesi".