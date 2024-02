Congedo con nota polemica per Filippo Inzaghi dalla Salernitana. Dopo la presentazione di Fabio Liverani come terzo allenatore stagionale in casa granata, il fratello del tecnico dell'Inter Simone ha salutato la piazza campana con un post sui social dove ha colto l'occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa nei confronti del ds Walter Sabatini: "Confermo che per due volte ho provato a scuotere l’ambiente dall’interno, paventando le mie dimissioni ma sono sempre stato persuaso a continuare perché in fondo anche per me vale una sola frase: fino alla fine.

Ho sposato il progetto con trasparenza e quest’ultima è ciò che avrei voluto, soprattutto sul mercato che, a mio avviso è stato tardivo e non in linea. A poco servono oggi le frasi consolatorie del direttore Sabatini, anche perché non vedo il senso di chiedere scusa su un proprio errore e tagliare la testa ad un altro".