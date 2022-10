Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a marginde dell'evento del Gran Galà del Calcio, ha commentato la sconfitta rimediata dalla squadra granata domenica a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi. "Perdere non è mai una cosa bella, ma è stata una partita aperta, abbiamo avuto occasioni importanti, l'Inter è una squadra fortissima e non c'era da dire niente - le sue parole -. Non è quello il campo dove dobbiamo cercare i nostri punti per la salvezza. Fiducia in Nicola? Piena, piena. Lui è un grandissimo allenatore, abbiamo elaborato con lui questo progetto, la squadra è stata costruita sul suo modo, con la sua idea, con la sua strategia, quindi assolutamente Nicola è con noi e cercheremo di fare un anno importante, ma è logico che qualche partita ci fa riflettere, come il 5-0 a Sassuolo, ma non è stato mai messo in discussione".