Al rientro dalla sosta Nazionali sarà l'Udinese il primo avversario sul cammino dell'Inter. I friulani sono protagonisti di una stagione più che positiva, come testimonia il decimo posto in classifica a quota 40 punti. Gran parte del mertito è protagonista dell'allenatore Kosta Runjaic, protagonista di un'intervista a Sky Sport: "Sto bene, sono felice e soddisfatto. La classifica è buona, mi piace lavorare con l’Udinese e vivere a Udine".

Impossibile non tornare anche sull'episodio del rigore di Lucca contro il Lecce: "Per me è stata una cosa normale nel momento in cui non ha rispettato le regole della squadra. Si è dimenticato delle regole per un attimo, ma penso che abbia imparato la lezione. È stato un episodio, abbiamo vinto quella partita e per me è un caso chiuso, ora va tutto bene. Alla fine è tutta esperienza, per me, per Lucca e per la squadra".