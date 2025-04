Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a DAZN nel post-partita dopo la vittoria contro l'Inter: "Soulé? Sapevamo delle sue qualità. Sapete tutti come abbiamo iniziato il campionato, poi ci sono stati dei cambiamenti. Non è facile arrivare in una grande piazza e abituarsi a diversi lavori. Ora con il mister sta diventando quello dello scorso anno in un palcoscenico e una piazza importante. Sono molto contento per lui".