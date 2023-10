Non basta la resilienza al Monza di Palladino all'Olimpico di Roma, dove la squadra brianzola regge (in inferiorità numerica per più di metà gara per via dell'espulsione di D'Ambrosio) agli urti dei padroni di casa per novanta minuti, poi crolla al novantesimo sotto i colpi di El Shaarawy, alla sua prima rete stagionale.

L'italo egiziano mette il timbro e consegna una vittoria di carattere alla Roma che conquista tre importantissimi punti per la classifica e per il morale che fanno fare ai giallorossi il pieno di entusiasmo prima della sfida di San Siro, dove si presenteranno con 14 punti e un attuale sesto posto. Meno entusiasta di tutti è invece José Mourinho, finito sul taccuino di Ayroldi: il portoghese viene espulso per aver schernito la panchina avversaria e salterà la trasferta contro l'Inter.