Niente Ondrej Duda per il Verona nella partita con l’Inter. Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'infortunio patito in Nations League nel match tra la Slovacchia e la Svezia costringerà il centrocampista ai box per qualche tempo: lesione di primo grado al bicipite femorale destro.

Assenza importante per Zanetti, che perde il suo punto di riferimento della mediana. Duda era già stato costretto a rimanere fuori di ritorno dagli impegni con la nazionale, a settembre, saltando la Lazio (Verona sconfitto per 2-1) e il Torino (gara persa per 3-2). Contro i campioni d'Italia, pronto il duo Serdar-Belahyane.