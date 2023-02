Dopo il riposo goduto ieri, l'Udinese ha ripreso quest'oggi gli allenamenti al centro sportivo Bruseschi in vista della partita di sabato sera a San Siro contro l'Udinese. Stamane la squadra è tornata in campo svolgendo delle esercitazioni tecniche sul possesso a ranghi completi. Successivamente, i giocatori impiegati con un minutaggio più elevato domenica hanno proseguito con un programma di recupero sul campo, gli altri elementi hanno proseguito con delle partite a campo ridotto. Domani in programma una nuova seduta mattutina.