"Corsa contro il tempo: Wilfried Singo ce la sta mettendo tutta per recuperare dall’affaticamento muscolare. Ma il dottor Daniele Mozzone, responsabile dello staff medico granata, non ha ancora sciolto le riserve perché i problemi muscolari sono sempre rischiosi". Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che aggiorna sulle condizioni del Torino in vista del match di sabato con l'Inter. In caso di forfait di Singo, pronto l'ex Lazaro. Occhio anche a Schuurs, uscito malconcio dalla sfida con il Lecce per un colpo alla caviglia: non dovesse recuperare, pronti Zima e Buongiorno. Ko Juric a causa della polmonite: il tecnico croato sta dirigendo gli allenamenti da remoto.