Lo Spezia è tornato questa mattina sul campo di Follo per preparare l'impegno di venerdì contro l'Inter. Dopo il giorno di riposo concesso da mister Thiago Motta, i bianconeri hanno iniziato la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da attivazioni tecniche e sviluppi offensivi. A chiudere l'allenamento una partitella finale a campo ridotto. Da segnalare il parziale rientro in gruppo di Mehdi Bourabia. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.