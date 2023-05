Brutte notizie per la Roma e per José Mourinho, che per la sfida di sabato contro l'Inter perdono anche Stephan El Shaarawy. Gli esami sostenuti in giornata - riferisce Sky Sport - hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra che si avvicina al secondo grado. Tradotto, il Faraone dovrebbe restare ai box per circa un mese.