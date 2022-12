Gli ultimi due giorni di riposo, poi il Napoli entra nel rush finale della preparazione. Martedì pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti della squadra di Luciano Spalletti a Castel Volturno con l'obiettivo di ritrovare lucidità e intensità fisica in vista del big match del 4 gennaio a San Siro contro l'Inter, primo appuntamento di alto livello di un gennaio decisivo per le ambizioni della squadra partenopea.

Come ricorda anche l'edizione di Napoli de La Repubblica, Spalletti può sorridere per il ritorno a pieno regime di Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro ha smaltito la lesione al tendine e adesso punta ad avere una maglia da titolare per il big match di San Siro.