Amichevole congiunta ieri a Castel Volturno per il Napoli, che ha superato 6-1 la Juve Stabia. Tra le note positive per Luciano Spalletti spicca anche il rientro di Amir Rrahmani, assente per infortunio dalla trasferta di Cremona del 9 ottobre scorso. Come scrive La Gazzetta dello Sport, alla partitella a porte chiuse hanno partecipato anche i reduci dal Mondiale: Spalletti ha ritrovato tutti i suoi uomini.