Brutte notizie per il Milan, avversario dell'Inter domenica prossima nell'atteso derby di campionato. Rispetto a quanto ipotizzato poco dopo l'infortunio, infatti, lo stop di Ismael Bennacer sarà più lungo del previsto: "AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L'intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi", si legge nella nota del Diavolo.