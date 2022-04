Dopo l'ipotesi di formazione nerazzurra, arrivano anche le indicazioni su quelle che potrebbero essere le scelte di Stefano Pioli per l'undici rossonero da schierare domani contro l'Inter. Secondo Sky Sport infatti, sono due i veri grandi dubbi del tecnico parmigiano che domani dovrà valutare le condizioni di Davide Calabria tornato totalmente a disposizione, per ciò indiziato numero uno per la titolarità, indizio che potrà essere confermato però solo domani. Se Calabria potrebbe tornare in campo dal primo minuto, diverso è il discorso per Alessio Romagnoli che non sembra ancora stare al meglio e potrebbe non far parte della lista dei convocati. Per il resto si prevede il solito Milan, con Kalulu e Tomori in mezzo tra i due esterni di difesa Theo Hernandez e probabilmente Calabria sulle fasce a protezione di Maignan. Tonali e Bennacer in mezzo al campo con Kessié che sarà chiamato al doppio ruolo, un po’ trequartista un po’ mezzala, sfumatura che verrà chiarita domani probabilmente a gara in corso. Ballottaggio nel ruolo di ala destra tra Messias e Saelemaekers, con l'ex Crotone in vantaggio; a sinistra invece l'inamovibile Rafa Leao. Ancora panchina per Rebic che dovrebbe lasciare il posto all'uomo derby del campionato Olivier Giroud. Non convocati come da copione invece i vari Ibra, Kjaer e Florenzi.