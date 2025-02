La Juventus ha recuperato Cambiaso e Kelly ma entrambi, così come Locatelli e Yildiz, contro l'Inter partiranno dalla panchina. Lo assicura La Gazzetta dello Sport che ipotizza l'undici bianconero con la difesa a quattro composta da Weah, Gatti, Veiga e Savona, mentre lo stop di Douglas Luiz (affaticamento muscolare) fa alzare le quotazioni di Thuram in mezzo al campo, dove ci saranno anche Koopmeiners e McKennie.

In attacco la certezza è Kolo Muani, con Conceiçao e Nico Gonzalez in pole sulla concorrenza per un posto sugli esterni.