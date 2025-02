Nuovo stop per Vitinha. L'attaccante del Genoa è alle prese con l'ennesimo infortunio muscolare dopo che ieri, durante il match contro il Venezia, si è accasciato a terra per un problema al flessore e chiedendo il cambio. "Nei prossimi giorni potrebbe sostenere gli esami" riferiscono i colleghi di TWM, con l'Inter che osserva 'interessata' la situazione: sabato sera, a San Siro, è infatti in programma la partita contro il Grifone. Il classe 2000 è da considerare a rischio.