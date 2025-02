Oggi, nel giorno di riposo concesso alla squadra da Patrick Vieira, si sono presentati a Villa Rostan solo i quattro giocatori impegnati nel percorso di recupero, sotto le direttive dei medici e dei fisioterapisti. Da capitan Badelj a Thorsby, passando per Ahanor a Vitinha, uscito per un risentimento nella partita con il Venezia di lunedì scorso e soggetto a indagini diagnostiche per appurare l’entità dello stop.

Dal prossimo allenamento, in agenda domani, il Genoa metterà la testa sulla trasferta milanese di sabato sera che lo vedrà opposto all'Inter campione d'Italia.