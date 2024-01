Dopo un mese e mezzo di stop, Nico Gonzalez è pronto a riprendersi una maglia. Contro l'Inter, l'argentino certamente scenderà in campo: come spiega la Gazzetta dello Sport, resta da capire se per quindici, trenta o sessanta minuti. Dall’inizio o a gara in corso? Questa è la domanda che si fa Italiano, che contemporaneamente deve gestire le assenze di Kouamé (Coppa d'Africa) e Brekalo (assenza virtuale visto il mercato).

Peraltro, in questo mese e mezzo senza Gonzalez, nella Viola si è anche creato il problema del rigorista: solo Nzola ha mascherato l'assenza dell'argentino, per il resto pesano gli errori dagli undici metri di Bonaventura col Sassuolo e Ikoné col Napoli in Supercoppa.