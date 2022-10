Luka Jovic difficilmente sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per Fiorentina-Inter, in programma tra due giorni allo stadio Artemio Franchi. L'attaccante serbo, costretto a dare forfait all'alba del match contro il Lecce di lunedì sera per un fastidio articolare all’anca, con tutta probabilità oggi lavorerà ancora a parte, come testimoniato dalle immagini dei colleghi di Firenzeviola che lo hanno pizzicato mentre raggiungeva l'impianto dei gigliati in ciabatte.