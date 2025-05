Robert Lewandowski torna a disposizione di Hansi Flick. Dopo l'infortunio che lo ha messo fuori gioco per la semifinale di andata contro l'Inter, il bomber polacco del Barcellona è tornato quest'oggi ad allenarsi in gruppo e si candida per giocare martedì a San Siro e aiutare i compagni dopo il 3-3 del Montjuic. Il club blaugrana ha pubblicato una foto sui propri social con Lewandowski insieme al proprio allenatore.

Lewandowski se incorpora al grupo pic.twitter.com/9EsuILSCjd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 4, 2025