Robert Lewandowski è recuperato ed è stato convocato per la partita di domani contro l'Inter. Come evidenzia il Corsport, si tratta di un recupero record, considerando che per il tipo di infortunio avuto - stiramento al semitendinoso della gamba sinistra - di norma ci vogliono tre settimane almeno (il ko er arrivato lo scorso 19 aprile).

Probabilmente, Flick deciderà di gestire il polacco, facendolo partire dalla panchina e confermando Ferran Torres come punto di riferimento avanzato nel tridente. Resta ai box, invece, Alejandro Baldé, infortunato dal 12 aprile. "Il laterale di scorta, Gerard Martin, mercoledì scorso, è apparso in netta difficoltà di fronte a Dumfries e dovrebbe essere sostituito da Iñigo Martinez, mentre sul fronte destro dovrebbe giocare il jolly difensivo Eric Garcia. Nel cuore della difesa dovrebbe toccare a Cubarsì e allo juventino mancato, Ronald Araujo", si legge.