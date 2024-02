Ancora al Meazza. A distanza di poche ore, l'Atalanta giocherà nuovamente sul terreno di San Siro: prima il Milan, domani l'Inter. E il Corriere dello Sport prevede qualche cambio di formazione rispetto all'undici titolare sceso in campo contro i rossoneri nel posticipo di domenica scorsa.

Scalvini è in dubbio per l'infortunio alla spalla sinistra: si scalda Hien per completare la difesa con Djimsiti e Kolasinac. Verso la conferma De Ketelaere e Koopmeiners. In diffida ci sono Holm, Zappacosta e De Roon, ma Gasperini non farà calcoli.