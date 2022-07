Amichevole amara per il Lecce che dopo le due precedenti vittorie cade contro il Bochum che si prende il successo in rimonta. Non è bastato il buon inizio dei giallorossi, che aprono la gara con una buona doppietta di Colombo ma sprecano l'occasione di chiudere il match con un legno colpito da Strefezza e un gol annullato per offside ad Helgason. Sprechi che fanno ritrovare linfa vitale ai tedeschi che rimontano e vincono per 3-2.