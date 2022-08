"Con Origi e Rebic avremmo avuto più soluzioni, ma De Ketelaere in passato ha fatto l’attaccante". Lo ha detto Stefano Pioli ieri nel post-gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Ha già giocato in quella zona, gli piace giocarci e credo che possa essere una buona soluzione. Poi ho visto che Giroud era stanco e ho provato a dare meno punti di riferimento e più combinazioni con Adli: qualcosina abbiamo fatto, ma non siamo stati così efficaci, abbiamo giocato con troppa frenesia, nel derby sarà diverso. Spero di recuperare Origi e Rebic per sabato. Florenzi? Il problema al flessore sinistro sembra abbastanza grave".