Si chiude con un'altra vittoria la fase di preparazione del Monza di Raffaele Palladino a Ponte Di Legno: la formazione brianzola ha battuto infatti per 3-0 la Vis Pesaro, formazione di Serie C, grazie ai gol, tutti realizzati nel primo tempo, di Mirko Maric, Gianluca Caprari e Andrea Carboni. In campo per l'intero incontro l'ex interista Roberto Gagliardini, che non ha particolarmente brillato. Diciotto minuti per Valentin Carboni, entrato al posto di Andrea Colpani.