Pareggio per 2-2 che il Monza subisce in rimonta in casa della Fiorentina. Risultato che lascia comprensibilmente al tecnico Alessandro Nesta l'amaro in bocca che in conferenza stampa ammette: "C'è tanto rammarico. Eravamo 2-0, nel secondo tempo però abbiamo rinunciato a giocare. Avevamo fatto 3-4 azioni interessanti, nella ripresa abbiamo dato palla a loro: non puoi fare 45 minuti in area e sperare di farcela, non puoi correre dietro agli avversari tutto il tempo. Serviva un secondo tempo diverso" ha detto dalla sala conferenze del Franchi, dove i brianzoli hanno disputato l'ultimo match prima della sosta per le Nazionali e della sfida con l'Inter.

Mentalmente qualcosa è mancato?

"Non so da cosa è dipeso, ma dobbiamo avere più coraggio nel tener palla e proporre, farlo per più tempo. Qualche minuto in area ci stai alla grande, ma cinquanta...".