Carica ultras Monza in vista della sfida di questa sera a San Siro. Il tifo organizzato biancorosso si è espresso attraverso i social network con un post che ricorda il passato per godersi al meglio il presente: "Da Ciserano a San Siro in 6 anni… tu “ragazzo del tempo che viene” insegui i tuoi sogni perché se ci credi, e sei meritevole, arrivano!!! Essere Ultras dalla D alla serie A con la stessa mentalità ".