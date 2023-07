Intervistato da Il Giorno, Michele Di Gregorio, portiere del Monza, si è proiettato già alla prossima stagione che partirà con il match di San Siro contro l'Inter il prossimo 19 agosto. "Il rinnovo mi rende orgoglioso e fiero di quello che ho fatto: non mi sono mai sentito apprezzato come qui, e sono contentissimo perché la mia volontà è sempre stata quella di restare.

Una volta arrivata la chiamata di Galliani, non ci ho pensato un secondo - ha detto -. L'Inter? Nessun rimpianto, qui a Monza ho trovato una famiglia e sto benissimo. Alla Nazionale ci penso e cercherò di guadagnarmela: sarei felice di arrivarci, in caso contrario penserò di più al meglio per il Monza".