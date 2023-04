Incalzato da DAZN nell'immediato post partita di San Siro, Michele Di Gregorio commenta così a caldo l'esito di Inter-Monza: "Oggi ero molto emozionato, c'era un'atmosfera bellissima e con questi colori ancora di più per me. La vittoria per noi significa tanto, ci avviciniamo all'obiettivo. La parata più difficile? Forse quella su Correa perché ero coperto, ma son riuscito a parare e son contento. È un po' di settimane che stiamo spingendo in allenamento, gli episodi come Udine non ci hanno aiutato e avevamo voglia di dimostrare che le prestazioni portano al risultato. Nessun ko con Inter e Juve? Se me l'avessero detto prima non ci avrei creduto, ora me la godo. Compleanno Palladino a breve? Gli abbiamo fatto un bel regalo".